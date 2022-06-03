Kasaba Doktoru 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz bölüm fragmanı çıkmadı.

KASABA DOKTORU 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erol'un fenalaşıp hastaneye gelişi tüm dengeleri altüst eder. Hakan ameliyatı öne çekmek için hızla bir ekip kurmak zorundadır. Yalçın ise Hakan'ı yalnızlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yalçın, annesinin tedavisini öne sürerek Ömer'i kendi tarafına çekmeye çalışır. Leyla, Ömer'in annesi ile ilgili yalanını öğrenince araları açılır. Hakan yaptığı bir plan sayesinde Yalçın'ı kendi silahı ile vurur ve Mine ile arasındaki buzları eritir. Ömer'in annesinin Uluçınar'a gelişi ile işler değişir. Yalçın tarafından istemediği bir şeyi yapmaya zorlanan Ömer, Hakan'a yakalanınca iyice köşeye sıkışır.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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