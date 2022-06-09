Kasaba Doktoru 10. bölüm fragmanı yayınlandı! VİDEOLU Kasaba Doktoru 10. bölüm fragmanı izle! Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 10. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erol'un fenalaşıp hastaneye gelişi tüm dengeleri altüst eder. Hakan ameliyatı öne çekmek için hızla bir ekip kurmak zorundadır. Yalçın ise Hakan'ı yalnızlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yalçın, annesinin tedavisini öne sürerek Ömer'i kendi tarafına çekmeye çalışır. Leyla, Ömer'in annesi ile ilgili yalanını öğrenince araları açılır. Hakan yaptığı bir plan sayesinde Yalçın'ı kendi silahı ile vurur ve Mine ile arasındaki buzları eritir. Ömer'in annesinin Uluçınar'a gelişi ile işler değişir. Yalçın tarafından istemediği bir şeyi yapmaya zorlanan Ömer, Hakan'a yakalanınca iyice köşeye sıkışır.

Haberler.com - Gündem