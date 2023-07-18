Kaş'ta sular ne zaman gelecek ve Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranıyor. Gözde tatil beldesi Kaş'ta artan nüfus ve sıcaklıklardan dolayı yaşanan su kesintisi hayatı felç etti. Kaş'ta sular ne zaman gelecek? Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek? merak ediliyor. Peki, Kaş'ta sular ne zaman gelecek? Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek?

Kaş'ta sular ne zaman gelecek? Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek? soruları gündeme geliyor. Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaş'ta sular ne zaman gelecek ve Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek araştırılıyor. Kaş'ta sular ne zaman gelecek? Kaş'ta su kesintisi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizdedir…

KAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

KAŞ'TA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Turizmin kalbinin attığı Muğla'nın Datça ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik ve su kesintileri halkı canından bezdirdi. Bölgede tatilcilerin nüfusunun 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

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