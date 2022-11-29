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Kaş sele teslim! Caddeler suyla doldu, denizin rengi değişti

Genel Haberleri

Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı.

YAĞIŞ SELE DÖNDÜ

Kaş ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİNE DÖNDÜ

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü. Öte yandan Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

İlçeden görüntüler:

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Kaş'ta caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Antalya Genel Güncel Haberler

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