Kaş sele teslim! Caddeler suyla doldu, denizin rengi değişti Genel Haberleri Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. YAĞIŞ SELE DÖNDÜ Kaş ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. DENİZİN RENGİ KAHVERENGİNE DÖNDÜ Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü. Öte yandan Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi. İlçeden görüntüler: Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Antalya Genel Güncel Haberler

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