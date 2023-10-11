Kaş'ta kaçak villaların havuzları yıkıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 villanın kaçak olarak inşa edildikleri belirlenen havuzları belediye ekiplerince yıkıldı. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gökçeören Mahallesi Baldıraz mevkisinde izinsiz inşa edildikleri belirlenen betonarme yüzme havuzlarının yıkım işlemini başlattı. Villa sahiplerine verilen sürenin ardından bölgeye giden belediye ekipleri, iş makinesiyle 5 havuzun yıkımını gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkımlar sırasında güvenlik önlemi aldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 villanın kaçak olarak inşa edildikleri belirlenen havuzları belediye ekiplerince yıkıldı.
Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gökçeören Mahallesi Baldıraz mevkisinde izinsiz inşa edildikleri belirlenen betonarme yüzme havuzlarının yıkım işlemini başlattı.
Villa sahiplerine verilen sürenin ardından bölgeye giden belediye ekipleri, iş makinesiyle 5 havuzun yıkımını gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkımlar sırasında güvenlik önlemi aldı.