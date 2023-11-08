Kaş'ta kaçak ve izinsiz binalar yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde imar kirliliğine neden olan kaçak ve izinsiz uygulamalar engellenerek, 3 bloklu ve yüzme havuzlu binalar ekipler tarafından yıkıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde imar kirliliğine neden olan kaçak ve izinsiz uygulamalar engellenerek, 3 bloklu ve yüzme havuzlu binalar ekipler tarafından yıkıldı. Kaş Belediyesi, yasal işlemlerin ardından yıkım kararları çıkan kaçak yapılarla mücadeleye devam ediyor. Gelemiş Mahallesi Yalıburnu Mevkisi'ndeki taşınmazda kaçak ve izinsiz uygulamaların maliye hazinesi parselinde kaldığı tespit edildi. İnşaat sahibine tahliye için verilen süre sonunda belirtilen bölgede imar kirliliğine neden olan 3 bloklu ve yüzme havuzlu kaçak binalar ekipler tarafından yıkıldı. İmar ve şehircilik, zabıta, fen işleri, milli emlak müdürlüğü ekiplerinin hazır bulunduğu yıkım işlemi, jandarmanın nezaretinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yapıldı. Yıkımla binalar kullanılamaz hale getirildi. (DHA)