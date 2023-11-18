Kartepe'ye Kar Yağdı
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Turizm Haberleri
Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağışı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.
Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Civardaki vatandaşlar, kartopu oynamak için yol kenarındaki tesislere akın etti.
Kaynak: AA / Turizm