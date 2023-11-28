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Kartepe'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

28 Kasım 2023 23:46 Son Güncelleme: 23:48 Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.