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Kartepe'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 15 Yaralı

1 Aralık 2023 10:59 Son Güncelleme: 11:01 Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı ve 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.