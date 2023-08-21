Kartallı Kadınların El Emeği Göz Nuru Eserleri Kadın Emeği Pazarı'nda Sergileniyor

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, ilçe genelinde düzenlenecek olan sergiler ile Kartallıları buluşturacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde kadınlar birbirinden değerli el emeği eserlerini sergileyecek.