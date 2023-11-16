Kartalkaya Kayak Merkezi'ne İlk Kar Yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü. Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya'da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı. (DHA)