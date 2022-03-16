Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: " Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir"

BOLU Bolu'nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı pistlerde kayak yapmanın keyfi sürüyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezine gelen tatilciler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonun en güzel dönemlerini yaşıyoruz. Gerçekten güneş, kar, hava muhteşem. Yoğun bir ilgi var. Mart sonu devam edecek kayak sezonu. Bu şekilde giderse Nisan'a da uzatabiliriz. Ama şimdi 3 metreye yakın kar var. Tüm pistler açık. Kar çok olduğu için zevkli ve her yer pist. Kayakta sınır yok. Bu sene ilgi gayet iyiydi. Kar da çok iyiydi. Önümüzdeki hafta da yaklaşık 70 santimetre kar veriyor. Ciddi bir kar yağışı oldu. Kardan dolayı sıkıntımız olmadı. Sezonu iyi geçirdik. İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle kar olur. Güzel sezonlar geçiririz" dedi.