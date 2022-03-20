Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Turizm
 - Güncelleme:
Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Kartalkaya'ya günübirlik ya da konaklamak için gelenler, uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerini geçiriyor.

Kayak merkezindeki oteller, hafta sonu yüzde 75 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Turizm

Kartalkaya, Türkiye, Turizm, kar, Turizm, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title