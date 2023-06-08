Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kartal Kitap Fuarı'nın 3'üncüsü, 2-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kitapseverlerin heyecanla beklediği Kartal kitap fuarı hakkında merak edilenler Kartal kitap fuarı nerede 2023? Kartal kitap fuarına nasıl gidilir? Kartal kitap fuarı ne zaman başlıyor? soruları ile aratıldı.

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Kartal kitap fuarı nerede 2023? Kartal kitap fuarına nasıl gidilir? Kartal kitap fuarı ne zaman başlıyor? soruları gündemde yer alıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük fuar olma özelliğini taşıyan Kartal Kitap Fuarı, söyleşi, imza günleri ve çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarda bu yıl Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının önemli değerleri için anma etkinlikleri de yer alacak. Peki, Kartal kitap fuarı nerede 2023? Kartal kitap fuarına nasıl gidilir? Kartal kitap fuarı ne zaman başlıyor?

KARTAL KİTAP FUARI NEREDE 2023?

Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kartal Kitap Fuarı'nın 3'üncüsü, 2-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kartal Meydanı'nda yapılacak olan fuara, 100'e yakın yayınevi ve 1000 'i aşkın yazar katılım sağlayacak. Kartal Kitap Fuarı, İstanbul ve çevre kentlerden okuyucuları yayınevleri ve yazarlar ile buluşturacak.

Kitapseverlerin yazarlarla buluştuğu Kartal Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise, Türk edebiyatına 60 yıldır hizmet veren usta yazar Gülten Dayıoğlu olacak. Yazarların okuyucularıyla buluştuğu fuarda bu yıl; Emre Kongar, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Banu Avar, Haydar Ergülen, Onur Öymen, Sinan Meydan, Sunay Akın, Zülal Kalkandelen, Latife Tekin, Faruk Duman, Ömür Kurt, Faruk Sayar, İnci Aral, Kemal Varol ve Mine Söğüt gibi yazarlar yer alacak. Ayrıca fuara genç yazarlar, tiyatro sanatçıları, müzisyenler ve kültür sanat dünyasının önemli isimleri de katılacak.

Edebiyata gönül veren tüm kitapseverleri Kartal Meydanı'nda yapılacak olan fuara davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz kitap fuarında edebiyat dünyasının birbirinden değerli yazarları, şairleri ve sanatçılarını ağırlayacağız. Ayrıca edebiyat dünyasının değerleri ustaları için anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kitap tutkunlarını edebiyat dünyasının usta isimleriyle buluşturacağız. Düzenleyeceğimiz imza günü, söyleşiler ile Kartal, İstanbul'un yeni kültür sanat merkezi olma yolunda bir ev sahipliğini daha üstlenecek. 2-11 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuara tüm kitap tutkunlarını davet ediyorum." dedi.