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Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

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Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

Film, İngiltere tarihinin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Peki, Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç, nerede çekildi?

Ana çekimleri Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında tamamlanan Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Film, İngiltere tarihinin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

Petra _ Iris Berben

Zach _ Daniel Ings

Matti Nykänen _ Edvin Endre

Erik Moberg _ Mads Sjogard Pettersen

Lars Holbin _ Marc Benjamin

Appleby _ Graham Fletcher-Cook

Eddie (10 years old) _ Tom Costello Jr.

Eddie (15 years old) _ Jack Costello (II)

Richmond _ Mark Benton

Bjørn, un coach norvégien _ Rune Temte

Un présentateur américain _ Matt Rippy

Un médecin _ Dickon Tolson

Ana çekimler Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuru yamaç sahneleri Berkshire, Bracknell'deki kuru bir kayak pistinde çekildi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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