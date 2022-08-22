Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie IMDB puanı kaç, nerede çekildi?
Gündem Haberleri
Film, İngiltere tarihinin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Peki, Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç, nerede çekildi?
Ana çekimleri Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında tamamlanan Kartal Eddie oyuncuları kim, konusu ne? Kartal Eddie vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Film, İngiltere tarihinin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.
Petra _ Iris Berben
Zach _ Daniel Ings
Matti Nykänen _ Edvin Endre
Erik Moberg _ Mads Sjogard Pettersen
Lars Holbin _ Marc Benjamin
Appleby _ Graham Fletcher-Cook
Eddie (10 years old) _ Tom Costello Jr.
Eddie (15 years old) _ Jack Costello (II)
Richmond _ Mark Benton
Bjørn, un coach norvégien _ Rune Temte
Un présentateur américain _ Matt Rippy
Un médecin _ Dickon Tolson
Ana çekimler Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuru yamaç sahneleri Berkshire, Bracknell'deki kuru bir kayak pistinde çekildi.