Kartal'da su birikintisine giren araç devrildi

KARTAL'da yolda oluşan su birikintisine giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 CCR 515 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ergen yolda oluşan su birikintisine sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyere çarptı. Çapmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ergen ve Eşi Ülkü Ertan Ergen hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Su birikintisinin tahliyesi için bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Kaza nedeniyle Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Ergen, "Samandıra'dan işe gitmek için yola çıktım. Kartal Tem Bağlantı yolunu geldiğimde su birikintisi yüzünden aracım önce yan bariyere vurdu. Sonrada takla atıp devrildi. İçinde eşimde vardı, zor kurtulduk. Kaza yapmamın tek sebebi şuradaki su birikintisinden dolayı oldu. Su neredeyse 2'inci şeridi kapatmak üzere, hızım yüksek olsaydı sonunu düşünemiyorum" dedi.