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Kartal'da otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında otomobil kamyonete çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da otomobilin çarptığı kamyonet Nursen Özdayı Safa Camii'nin duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi, Melis Sokak ile Yağız Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Yağız Sokak üzerinde seyir halindeki 34 ECY 077 plakalı otomobil, Melis Sokağa çıktığı sırada 34 PV 9553 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet Nursen Özdayı Safa Camii'nin duvarına çarparak durabildi. Kamyonetin şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonetin şoförü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yağız Sokak üzerinde ilerleyen otomobilin kontrolsüz şekilde Melis Sokağa girdiği ve kamyonete çarptığı görülüyor.

"KAMYONET ŞOFÖRÜ SIKIŞMIŞTI"

Kaza anını anlatan Orhan Kızılay, "Dükkanda biraz işlerimiz vardı. Oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi. Kamyon şu taraftan gelirken, otomobil şu ara sokaktan çıktı. Kamyonete çarptı, kaza oldu. Kamyonet şoförü sıkışmıştı ayağından yaralanmıştı. Diğeri de otomobilde bulunan bir kişi yaralanmıştı. Ambulans geldi. Hastaneye götürdü, hayati tehlikeleri yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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