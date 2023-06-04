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Kartal'da Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Kartal D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan alevler nedeniyle ön kısmı yandı. Vatandaşlar tarafından yangın tüpü ile müdahale edilen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KARTAL, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili durdurup indi. Ön kısmı alev alarak yanan otomobile ilk önce vatandaşlar tarafından yangın tüpü ile müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

D-100 Karayolu Otomobil Haberler

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