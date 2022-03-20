Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Beyaza bürünen sahil ve tekneler havadan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen tekneler ve balıkçı barınağı dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı Kartal sahilini beyaz örtüyle kapladı. Balıkçı barınağı ve teknelerin beyaza bürünmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen sahil şeridinin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.