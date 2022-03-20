Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Elyesa Karatepe - Genel
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Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü Beyaza bürünen sahil ve tekneler havadan dron ile görüntülendi Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı.
Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü
Beyaza bürünen sahil ve tekneler havadan dron ile görüntülendi
İSTANBUL - Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen tekneler ve balıkçı barınağı dron ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı Kartal sahilini beyaz örtüyle kapladı. Balıkçı barınağı ve teknelerin beyaza bürünmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen sahil şeridinin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.