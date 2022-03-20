Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü - Haberler

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Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Elyesa Karatepe - Genel
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Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü Beyaza bürünen sahil ve tekneler havadan dron ile görüntülendi Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı.

Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Beyaza bürünen sahil ve tekneler havadan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen tekneler ve balıkçı barınağı dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı Kartal sahilini beyaz örtüyle kapladı. Balıkçı barınağı ve teknelerin beyaza bürünmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen sahil şeridinin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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