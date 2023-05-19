Kartal'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kartallı Kazım meydanında toplanıp fener alayı yürüyüşüyle Kartal meydana kadar yürüyen Kartallılar 19 mayıs'ın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartal Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir kutlama organizasyonu düzenledi. Kartallı Kazım meydanında toplanıp fener alayı yürüyüşüyle kutlamaya geçen Kartallar Kartal meydanında Göksel konseriyle doyasıya eğlendi.

Bayram dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan Ahmet isimli bir çocuk Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği kahramanlıklarla bu topraklarda Türk milletinin rahat ve huzur içinde yaşayabildiğini belirterek gurur içinde olduğunu söyledi.

Yürüyüş ile Kartal meydana gelen kalabalığa hitap eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksek "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. İnandı ve değişimi gerçekleşti. ve inandığı gibi umutsuz olan toplumu da inandırdı. ve büyük çıkış Samsun'dan başladı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atamız Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bu gençlerle daha iyi bir Türkiye mümkün. Daha iyi bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edecek miyiz? Arkadaş dost olduğumuzu unutmadan hep birlikte demokrasiyi yaşayacak mıyız? Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu Vatan'da emeği olan tüm şehitlerimizi saygı ile minnetle anıyorum sizleri çok seviyorum. Yağmurda çamurda milli bayramlar Kartal'da hep kutlanacak. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi.

Başkanın konuşmasının ardından sanatçı Göksel'in konseriyle kalabalık doyasıya eğlendi.