Kartal Belediyesi, ödeme noktalarıyla vergi ödemelerini kolaylaştırıyor

Kartal Belediyesi, emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için Kültür Merkezleri'nde ödeme noktaları hizmete açtı.

Kartal Belediyesi, emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için Kültür Merkezleri'nde ödeme noktaları hizmete açtı.

Kartallılar, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki veznelerin yanı sıra Hürriyet Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi binalarında açılan ödeme noktaları ile vergilerini sorunsuz ödeyebilecek. Özellikle yaşlı, engelli ve merkeze ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların ödemelerini daha rahat yapabilmeleri için başlatılan bu hizmet ile vatandaşların ödeme işlemleri kolaylaştırıldı.

Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler, Kasım ayı boyunca normal mesai saatlerinin dışında, hafta sonu da hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, Kartal'ın 4 farklı noktasında bulunan veznelerin yanı sıra diledikleri Halkbank Şube veya ATM'lerinden, Kartal Belediyesi'nin www.kartal.bel.tr internet sitesinden ödemelerini sıra beklemeden ve kolaylıkla gerçekleştirebilecek.