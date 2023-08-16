Kartal Belediyesi'nde Kadın Emeği Sergisi

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-18 Ağustos günleri arasında Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda Kadın Emeği Sergisi düzenlenecek. Sergide ilçeli kadınların el emeği ürünleri sergilenecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışı 16 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı serginin açılışında trio dinletisi ve kokteyl de düzenlenecek.

Kadın Emeği Sergisi, 3 gün boyunca Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda açık kalacak.