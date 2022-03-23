Kartal Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel Kartal Belediyesi hangi partiden?

Kartal Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gündemin en çok merak edilen isimlerinden

biri oldu. Peki, Kartal Belediye Başkanı kimdir? Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel hangi partili?

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987'de Kartal'da doğdu. Eğitim

hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlayan Başkan Gökhan Yüksel,

liseyi Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar

Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmasının ardından Yüksek Lisans eğitimini,

Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Gökhan

Yüksel halen Aston Üniversitesi'nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve

Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kartal Belediye Meclis Üyesi seçilen

Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen

Üyeliği, Encümen Başkanlığı, İBB Meclis Üyeliği görevleri ile 2016 ve 2018 yılları arasında

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenip genç yaşta birçok üst düzey

vazifeyi başarıyla yerine getirerek, deneyim kazandı.

Bu tecrübelerin ışığında 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kartal halkının takdiriyle yeni

dönem Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel, aynı zamanda İstanbul'un da en

genç belediye başkanı olarak Kartal'a hizmet veriyor.

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