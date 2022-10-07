Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karsu'nun sevgilisi merak konusu oldu. Kullanıcılar, Karsu'nun özel hayatını araştırmaya başladı. Peki, Karsu sevgilisi kim? Mike Schrama kimdir? Karsu kiminle evleniyor? İşte detaylar...

Müzik hayatına babasının Amsterdam'daki restoranında piyano çalarak başlayan Karsu şarkı ve besteleriyle insanları etkilemeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karsu'nun sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Karsu sevgilisi kim? Mike Schrama kimdir? Karsu kiminle evleniyor? Detaylar haberimizde...

KARSU SEVGİLİSİ KİM?

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Karsu Dönmez, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Teklif esnasında çekilen fotoğrafları 813 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı.

MİKE SCHRAMA KİMDİR?

Mike Schrama şarkıcı Karsu ile ilişki yaşamaktadır. Mike Schrama'nın @mike.schrama kullanıcı adıyla 3.535 takipçisi bulunmaktadır.