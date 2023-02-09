Karsu'nun halası vefat mı etti? Karsu'nun halası öldü mü? Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı. Peki, Karsu'nun halası vefat mı etti? Karsu'nun halası öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

KARSU'NUN HALASI ÖLDÜ MÜ?

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarda gözyaşları içinde yardım isteyen Karsu'nun nenesi ve amcası sağ olarak kurtarıldı. Instagram hesabından halasının vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Melek oldu melek. Nur içinde yat halacığım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, enkaz altında kalan kuzenleri ve yeğenlerinin kurtarılması için de paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Karsu, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istedi. Paylaştığı videoda yardım çağrısında bulunan şarkıcı, "Ben de bir mesaj yollamak istiyorum herkese. Çok yazıyorsunuz. Halam yok, nenem, yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor. Onu da duyuyorum ailemden. Burada yapacağımızı yapıyoruz. Hollanda'ya yalvarıyoruz yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Karsu ve kurtarılan amcası

Karsu ve kurtarılan nenesi