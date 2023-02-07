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Karsu kimdir? Karsu kaç yaşında, nereli?

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Karsu kimdir? Karsu kaç yaşında, nereli?

Hataylı ünlü şarkıcı Karsu, sosyal medyadan paylaştığı videoda Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istedi. Peki, Karsu kimdir? Karsu kaç yaşında, nereli?

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Ünlü şarkıcı Karsu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istedi. Karsu kimdir? Karsu kaç yaşında, nereli?

KARSU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Nisan 1990 (32 yıl yaşında),

Amsterdam, Hollanda

Boy: 1,65 m

Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı.

Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayınladı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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