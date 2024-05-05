Karslı vatandaştan duyarlı davranış

Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı vatandaş tarafından temizlendi

KARS - Ermeni-Türk harbinde Kars'ta 1920'yılında şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı duyarlı vatandaştan tarafından önce bayrağı dikildi, ardında da mezarın bulunduğu bölge temizlendi.

Tarihi Benli Ahmet İstasyonu'nda dört tarafı duvarla çevrili olan Yüzbaşı Faik Bey'in mezarının anıt mezar haline getirilmesini isteyen vatandaşlar, mezarlıkta 5 ayrı mezarın bulunduğuna dikkat çekerek mezarın olduğu bölgenin koruma altına alınması gerektiğini veya burada anıt mezar yapılmasını istediler.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne ismi verilen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarının tarihi istasyonda bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars ve civarının Ermenilerden geri alınması için yapılan harekat esnasında 12. Tümen, 36. Alay 1'inci tabur komutanı yüzbaşı Faik bey 14 Ekim 1920 tarihinde Ermeni-Türk harbinde, Berne (Koyunyurdu) Köyü'nün doğusundaki tepede birliğin başında olduğu sırada çarpışmalarda şehit düştü. Bende her sene geliyorum. Otlarını temizliyoruz, bayrağını taktık. Her yıl bu ayalarda gelip buranın bakım ve onarımı yapıyorum" dedi.

Duyarlı vatandaş daha sonra Yüzbaşı Faik Bey'in bulunduğu mezarın etrafını temizledi, mezarın üzerinde bulunan ağaç parçalarını ve istenmeyen otlarını topladı, mezarlığın içerisindeki bayrağı değiştirdi. Şehitlere dua eden vatandaş daha sonra bölgeden ayrıldı.