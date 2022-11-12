Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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KARŞIYAKA - Y.AMASYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

KARŞIYAKA - Y.AMASYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Karşıyaka - Y.Amasyaspor karşılaşması için resmi bir canlı yayın bulunmamaktadır. Karşıyaka - Y.Amasyaspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.