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Karşıyaka Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Tezgah Tahsis Ediyor

Karşıyaka Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif hale gelmelerini sağlamak için destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta Şemikler Pazar Yeri'nde el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlara ücretsiz tezgahlar tahsis ediliyor.