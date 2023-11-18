Karşıyaka Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Tezgah Tahsis Ediyor
- Güncelleme:
Kadın Haberleri
Karşıyaka Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif hale gelmelerini sağlamak için destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta Şemikler Pazar Yeri'nde el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlara ücretsiz tezgahlar tahsis ediliyor.
Karşıyaka Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif hale gelmelerini sağlamak için destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her hafta perşembe günleri, Şemikler Pazar Yeri'nde el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlara ücretsiz tezgahlar tahsis ediliyor. Her hafta ortalama 30 tezgahın açıldığı pazarda kadınlar, el emeği göz nuruyla tasarlayıp ürettikleri eşyaları satışa sunuyor.
AİLE BÜTÇELERİNE KATKI
Takı, oyuncak, giysi, dekoratif obje ve süs eşyası gibi çeşitli ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayan üreticiler, "El emeklerimizi kazanca dönüştürebilmek bizler için çok değerli. Ekonomik kazancın yanı sıra, her hafta burada bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak ve dostluklar kazanmak sosyal yaşamımızı da güzelleştiriyor. Bize bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. Pazara gelen vatandaşlar da kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almaktan ve üreten kadınlara destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
"GÜÇLÜ TOPLUMUN ANAHTARI GÜÇLÜ KADINLARDIR"
Karşıyaka'da daima üreten kadınların destekçisi olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Güçlü toplumun anahtarı güçlü kadınlardır. Bu anlayışla Karşıyaka Belediyesi olarak üreten kadınların desteklenmesini her zaman önemsedik, bu yönde çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Pazar yerimizde gerçekleştirdiğimiz ücretsiz tezgah tahsisi de bu çabalarımızın anlamlı bir örneği. Kendilerine sunulan her fırsatı en iyi şekilde değerlendiren, her şartta çabalamaktan ve üretmekten vazgeçmeyen örnek kadınları yürekten kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ücretsiz tezgah tahsisinden yararlanmak isteyen kadınlar, Karşıyaka Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor.
Kaynak: ANKA / Kadın