Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilinçlendirme Söyleşisi

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen söyleşide kadın haklarına dikkat çekildi, "Şiddete Hayır" mesajı verildi.

Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe İzmir Barosu avukatları Saadet Kayaalp, Figen Özler Merder ve Gülce Mutoğlu Kılavuz konuşmacı olarak konuk oldu. Söyleşiye çok sayıda Karşıyakalı kadın ile birlikte, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da katıldı.

"ETKİN ADIMLAR ATILMALI"

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çeken Av. Saadet Kayaalp, "İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gösterilen tüm emeklerin korunduğu büyük bir metin. Diyor ki metinde; kadın ve çocuk her alanda şiddetten arındırılmalıdır. Bu sözleşmenin iptali çok ciddi sorunlar doğuracaktır. Türkiye'de kadına şiddet artarken, alınan önlemler ne yazık ki yetersiz kalıyor. Bu sorunun çözülmesi adına tüm kesimlerin etkin adımlar atması gerekiyor. Kadınların erkeklerle her alanda eşit yaşaması için mücadele edilmeli" dedi.

"EŞİT HAK" VURGUSU

İş hayatında ve toplumda kadın ve erkeğin yaşadığı ayrımın kanunlarla bile desteklendiğini, bu durumun değişmesi gerektiğini vurgulayan Av. Gülce Mutoğlu Kılavuz ise "Erkekler ve kadınlara her konuda eşit haklar tanınmalıdır. Ancak ne yazık ki kadınlar işverenlerin ayrımcılığına maruz kalıyor. Erkek ve kadın aynı işi yapsa bile ücret farkları olabiliyor. Babalık izni kullanımı dahi çok az. Çünkü çocuk doğduğu an kadın çocuğa bakmak yükümlüdür algısı var. Kadın evlenince işten ayrılabilsin diye yasada madde var. Toplumsal eşitsizliğin kanunlara yansımış şeklidir bunlar. Kadın ve erkek her konuda eşit olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GERİYE GİTTİ"

Av. Figen Özler Merder de "Türkiye'de 1930 yılında kadına seçme seçilme hakkı verildi. O dönemde İnsan Hakları Beyannamesi bile ortada yoktu. Fransa'da 1945 yılında, İsviçre'de 1971 yılında kadınlar seçme seçilme hakkına kavuştular. Türkiye 1934 yılında meclisinde en fazla kadın milletvekili bulunduran ikinci ülkeydi. Günümüzde ise çok alt sıralarda. Kadın temsiliyeti maalesef her geçen gün düştü. Kadınlar toplumumuzda hali hazırda iş hayatında özgürce çalışamadığı için birçok haktan mahrum bırakılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"KADININ SESİ KARŞIYAKA'DAN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da "Ülkemizde yaşanan toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı direnen kadınları Karşıyaka'da bir arada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün yanımızda olan avukatlarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Kadının sesi Karşıyaka'dan yükselmeye devam edecek" dedi.