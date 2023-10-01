Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Tire gezisi

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Mahalle Merkezi kursiyerleri için düzenlenen Tire gezisinde keyifli anlar yaşandı. Kadınlar, Tire'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti ve dünyanın en büyük ikinci açık hava pazarını ziyaret etti. Geziye katılan kadınlar, Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Mahalle Merkezi kursiyerleri için düzenlenen Tire gezisinde keyifli anlar yaşandı.

Belediye tarafından organize edilen tura katılan kadınlar; Tire'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti, dünyanın en büyük ikinci açık hava pazarını ziyaret etti.

MUTLU BİR GÜN

Hep birlikte keyifli bir gün geçiren kadınlar, gezi için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletti. Kursiyer kadınlardan Ayper Savcı, "Karşıyaka Belediyesi'nden emekli olduktan sonra iki yıldır mahalle merkezimizdeki kurslara katılıyorum. Arkadaşlarımızla Tire'ye geziye gelmek bizler için çok keyifli oldu. Hem tarihi yerleri gezdik hem de bu büyük açık hava pazarının ekonomik fiyatlarından faydalandık. Karşıyaka Belediye'mizin gezi düzenlemesi bizleri mutlu etti" dedi.

"HİÇ GÖRMEYENLER VARDI"

Kursiyer Akile Soyer de ilçenin tarihi dokusundan çok etkilendiğini belirterek "Geziden çok memnun kaldık. İçimizde daha önce Tire'ye hiç gitmemiş olanlar da vardı. Unutulmayacak bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi eğitmeni Tenay Kaya ise "Tire, doğa harikası bir kent. Burada çok güzel bir gün yaşadık. Arkadaşlık ilişkileri daha da gelişti. Mevcut ekonomik şartlarda bireysel kültür gezileri yapmak zorlaştı. Bu nedenle Karşıyaka Belediyesi'nin yapmış olduğu gezi çok anlamlı ve değerli oldu" dedi.