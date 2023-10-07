Karşıyaka Belediyesi 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' Başvurularını Kabul Ediyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' için başvurular Hoplr üzerinden kabul edilmeye başlandı. Yarışmada, çevreye değer katan ve sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan balkon ve bahçeler seçilecek. Başvurular 22 Ekim'e kadar devam edecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 21'inci kez düzenlenecek 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' için 1 Ekim itibarıyla, komşuluk uygulaması Hoplr üzerinden başvurular kabul edilmeye başlandı.

Ödüllü yarışmada; hem renkleri ve kokularıyla büyüleyen, hem de geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere uyum sağlayarak kente ve çevreye değer katan balkon ve bahçeler seçilecek.

Yarışmaya katılım çağrısı yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay " Karşıyaka, ilerlemenin ve gelişmenin doğaya ve çevreye saygıyla mümkün olabileceğini gösteren örnek bir kenttir ve hep böyle kalacaktır. Bu farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız" dedi.

İLK KEZ SONBAHARDA

Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmeyi ve vatandaşları çevre düzenlemesine teşvik etmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nı 21'inci kez düzenliyor. Bu yıl ilk defa sonbahar döneminde de yapılacak yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular kabul edilmeye başlandı. 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Bahçe' (apartman, müstakil ev, site) olmak üzere, iki ayrı kategoride gerçekleşecek yarışmanın başvuruları 22 Ekim'e kadar devam edecek.

İLK 3'E ÖDÜL VAR

Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere göre puanlama yapılarak her kategoride ilk 3'e girenler belirlenecek ve törenle ödülleri verilecek.

ÖRNEK YURTTAŞLAR

Kentlilere yarışmaya katılım çağrısı yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka, ilerlemenin ve gelişmenin doğaya ve çevreye saygıyla mümkün olabileceğini gösteren örnek bir kenttir ve hep böyle kalacaktır. En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması ile bu farkımızı ortaya koyuyor, yalnızca ve yalnızca güzellikler uğruna yarışıyoruz. Çevresine duyarlılık gösteren ve küçük bir balkon dahi olsa yaşam alanlarını yeşillendirmeyi seçen yurttaşlarımızın ödülü hak ettiğine dair inancımızla, herkesi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.