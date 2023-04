Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Kadınlar Platformu Kahvaltısında Konuştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Örnekköylü Kadınlar Platformu'nun düzenlediği kahvaltıya katıldı. Başkan Tugay, " Karşıyaka, her zaman aydınlığın kenti olmuştur. Bu aydınlığın en önemli gücü kadınlardır" dedi.

Cemil Tugay, Örnekköylü Kadınlar Platformu'nun bugün düzenlediği kahvaltıya konuk oldu. Başkan Tugay'a, CHP İzmir Milletvekili Adayı Helil Kınay da eşlik etti. Programda Karşıyaka ile her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Tugay, şunları kaydetti:

"Karşıyaka, her zaman aydınlığın kenti olmuştur. Bu aydınlığın en önemli gücü kadınlardır. Karşıyaka, kadınlarıyla güçlü ve güzel bir kenttir. Bugüne kadar, en başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet için, aynı zamanda kadınların ve çocukların hakları için, gençlerimizin geleceği için, her canlının hakkına sahip çıkmak ve herkesin birbirine saygı duyduğu bir yaşamı hep beraber sürdürmek için sizlerle beraber mücadele ettik. Bu mücadelede öncü kentlerden birisi olduk. Karşıyaka deyince herkes burada çağdaş bir yaşam olduğunu, kadınların özgür olduğunu, insanların birbirine saygı duyarak yaşadığını, burada gerçek Cumhuriyet ilkelerine her yönüyle bağlı bir toplum olduğunu bilir. Buraya gelen, bu tabloyu gören herkes Karşıyaka'nın ne demek olduğunu çok iyi anlar. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Bu değerin yaratılmasında her birinizin emeği var. O yüzden sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bir Karşıyakalı olarak, bu kentle her zaman gurur duydum, sonuna kadar bu gurur tablosunu hep beraber sürdüreceğimizden hiçbir şüphem yok. Bugün, daha önce İzmir Çevre Mühendisleri Odası Başkanı iken bizimle çok güzel çalışmalar yapan milletvekili adayımız Helil Kınay'ın da bizlerle birlikte olmasından mutluluk duyuyor, hepinize çok teşekkür ediyorum."

CHP İzmir Milletvekili Adayı Helil Kınay da şöyle konuştu:

"Beni sofranıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başkan'ımızın da bahsettiği gibi; ben, bir çevre mühendisi olarak ve bir kadın olarak, Karşıyaka'da çok güzel çalışmalarda birlikte olma fırsatını yakaladım. Bu çalışmalarda, daha iyi yaşamak, hak ettiğimizi almak, birlikte keyifli bir yaşam sürmek adına yoldaşlık ettik. Aslında hep şunu gördüm; bizler, İzmir'de ve Karşıyaka'da çok farklı bir yerdeyiz. Buradaki her bir arkadaşım, ülkenin her köşesinde yürüttüğümüz eşitlik, aydınlık, çağdaşlık ve umut mücadelesini, hak ettiğimiz daha iyi bir yaşam mücadelesini buradan alıp her yere yayacak bir enerjiye, güce sahip. Benim burada sizlerden öğrendiğim çok şey var. Burada sizlerle birlikte olmaktan, yoldaş olmaktan çok mutluyum. İzmir'in, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağına inanıyorum. Ama Karşıyaka'nın da İzmir'i aydınlattığına inanıyorum."