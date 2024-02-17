Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir?

17 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Karşıyaka - Batman Petrol maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Karşıyaka - Batman Petrol CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Karşıyaka- Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka- Batman Petrol maçı ne zaman?

KARŞIYAKA - BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka ile Batman Petrol arasındaki TFF 3. Lig maçı, 17 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabaka herhangi bir platform üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak. Bu nedenle Karşıyaka ile Batman Petrol arasındaki TFF 2. Lig maçını izlemek isteyen kişiler için bir alternatif bulunmamaktadır.