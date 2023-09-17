Karsan Otomotiv, İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Gümüş Kategorisinde Ödül Aldı

Karsan Otomotiv, Türkiye'nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının büyük bir kısmını gerçekleştirerek İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Gümüş kategorisinde ödül aldı. Karsan CEO'su Okan Baş, başarılı ürünlerine olan talebin arttığını ve ihracatlarının sürdüğünü belirtti.

OİB'nin her yıl düzenlediği ve otomotiv endüstrisinde yılın en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlarının ödüllendirildiği etkinlikte Karsan Otomotiv, bu sene 65 basamak birden yukarı tırmanmayı başardı.

Türkiye'nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90'ına yakınını gerçekleşetiren Karsan, elde ettiği ihracat başarısıyla İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Gümüş kategorisinde ödül alan Karsan CEO'su Okan Baş, "Karsan olarak Avrupa'nın toplu ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla yenilemeye devam ediyoruz. Başarısını kanıtlamış ürünlerimize olan talep her geçen gün artıyor. Bunun doğal sonucu olarak da ihracatımızdaki artış sürüyor. İhracatımızdaki artış sadece markamız için değil Türkiye ihracatının da artmasına önemli katkı sağlıyor. Yeni ve yenilikçi ürünlerimizle şimdi de Avrupa'daki başarımızı Kuzey Amerika ve Japonya'ya da taşıyarak, ihracattaki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Karsan e-ATAK ve e-JEST Avrupa'nın lideri

Karsan'ın sadece elektrikli araçlarla değil, yüksek teknolojili ürünlerle de sektörde yenilikçiliğini sürdürdüğünü ifade eden Okan Baş, "Otonom ve hidrojenli modellerimizle sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Son 5 yıl içinde, e-JEST ile başlayan, arkasından e-ATAK, Otonom e-ATAK, 10-12-18 metre e-ATA ailesi ve son olarak da e-ATA Hydrogen ile devam eden gelişim yolculuğumuzla Avrupa'nın elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük ediyoruz. Kendini kanıtlamış modellerimizden yüzde 100 elektrikli e-JEST, üst üste 3 yıldır Avrupa'da pazar lideri konumunda. Aynı şekilde e-ATAK da 2 yıldır üst üste Avrupa'nın pazar lideri oldu. Yeni ve yenilikçi ürünlerimizle mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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