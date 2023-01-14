Karsan'dan İtalya'ya ilk e-ATAK teslimatı!

İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında Karsan, Sicilya adasında bulunan Catania'dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti.

2023 başında Karsan'ın teslim ettiği 11 adet e-ATAK, bölgede hizmete girdi. Kalan 7 adetlik e-ATAK'ları ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek.

Catania'nın ilk elektrikli otobüsleri Karsan'dan

Söz konusu 11 adet e-aracın, Karsan'ın İtalya'ya teslim ettiği ilk e-ATAK'lar olduğuna dikkat çeken Karsan CEO'su Okan Baş, "Bu otobüsler Catania'nın da ilk elektrikli otobüsleri oldu" dedi. Karsan'ın İtalya'daki varlığını günden güne güçlendirdiğini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, 2023 yılında İtalya'nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli Karsan otobüslerinin hizmet vereceğini vurguladı. Karsan'ın Avrupa'daki elektrikli toplu taşıma dönüşümündeki öncü rolüne dikkat çeken Okan Baş, " İtalya'da da toplu ulaşım dönüşümünde Karsan olarak en önemli oyunculardan biriyiz" diye konuştu.

Karsan CEO'su Okan Baş

"Elektrikli midibüste hedef liderlik"

İtalya'nın Karsan için en önemli hedef pazarlardan birisi olduğunu vurgulayan Okan Baş, "Bu kapsamda İtalya merkezli Karsan Europe S.R. şirketimizle 2023 itibarıyla varlığımızı daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Karsan e-ATAK ile Avrupa'da elektrikli midibüs segmentinin lideriyiz. Teslim edeceğimiz yeni siparişlerle birlikte e-ATAK modelimizin, 2023 yılında da İtalya'da elektrikli midibüs segmentinin lideri olacağını öngörüyoruz. Öte yandan Avrupa'da 6 metreden 18 metreye kadar uzanan elektrikli ürün gamımız ile toplu ulaşımın her boyutta ihtiyacına cevap verebilen ilk ve tek Avrupa markasıyız" dedi.