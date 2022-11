Karsan'a iki yeni global ödül!

Karsan, oldukça geniş ve bağımsız uzmanlardan oluşan jürinin, yaptıkları işi kusursuz gerçekleştiren markaları belirlediği Global Business Excellence ödüllerinin Olağanüstü Marka Dönüşümü kategorisinde elektrikli dönüşüm yolculuğundaki Karsan Electric Evolution stratejisi ile birinci oldu. Bununla birlikte Karsan Otonom e-ATAK ile de Olağanüstü İnnovasyon kategorisinde ipi göğüslemeyi başardı.

İleri teknolojili mobilite çözümleriyle dikkat çeken Karsan, e-ATA modeli ile kazandığı Sustainable Bus of The Year 2023'ten sonra bir prestijli ödülün daha sahibi oldu. 2022 "Global Business Excellence" Ödülleri'nin "Olağanüstü Marka Dönüşümü" kategorisinde birinci olan Karsan, bununla birlikte Otonom e-ATAK ile de "Olağanüstü İnnovasyon" kategorisinde ipi göğüslemeyi başardı. Uzmanlardan oluşan oldukça geniş ve bağımsız bir jüriye sahip olan "Global Business Excellence" ödülleri; finansal sonuçlar, inovasyon, müşteri, çalışan, yatırımcı ve toplumsal faydayı dikkate alarak kazananları her kategori ve sektör için zorlu kriterlere göre seçiyor.

Olağan Marka Dönüşümü kategorisinde birinci olan Karsan ile ilgili görüşlerini aktaran jüri başkanı, "Türkiye'nin ticari araç üreticisi Karsan, son beş yılda yenilikçi teknolojilerle önemli aşama kaydetti ve toplu taşımada elektrikli evrimin öncüsü oldu. Şirket, dünya genelinde kullanılmakta olan son seviye elektrikli ve otonom araç teknolojilerine öncülük ediyor. Sürücüsüz bir elektrikli otobüs de dahil olmak üzere toplu ulaşımda tüm boyutlarda elektrikli ürün gamını pazara süren ilk ve tek Avrupalı marka olduğu ve ulaşımın geleceğine öncülük ettiği için Karsan'ı tebrik ediyoruz" dedi.

Karsan CEO'su Okan Baş

"Ürettiğimiz modeller ve teknolojilerle en iyi olmaya devam ediyoruz"

Alınan ödülle ilgili görüşlerini açıklayan Karsan CEO'su Okan Baş, "12 metre elektrikli e-ATA modelimiz ile kazandığımız Sustainable Bus of The Year 2023'ten sonra bir prestijli ödülü daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yarışmada "Olağanüstü İnnovasyon" kategorisinde Avrupa ve Amerika'da ilkleri başarak şuanda gerçek bir rotada yolcu taşımakta olan Otonom e-ATAK projemizle ödül aldık. "Olağanüstü Marka Dönüşümü" kategorisinde ise son 5 yıl içinde, e-JEST ile başlayan, arkasından e-ATAK, Otonom e-ATAK ve sonrasında da 10-12-18 metre e-ATA modellerimiz ile elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük ettiğimiz Karsan Electric Evolution stratejimizle ödül kazandık. Bu ödüller dünyanın en yüksek profilli ödüllerinden biri olması sebebiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Verilen ödüllerin ortak noktası ise; kazanan şirketlerin işlerinde gerçekten en iyisi olması. Biz de Karsan olarak gerek geliştirip ürettiğimiz ileri teknolojili modellerimiz gerekse toplu ulaşımın elektrikli dönüşümünde oynadığımız öncü rol ile geleceğin mobilitesinde hep bir adım önde olmak için çalışıyoruz. Bu ödülün kazanılmasında emeği olan tüm Karsan çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.