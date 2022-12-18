Karsan 2023'te İtalya'da elektrikli midibüs liderliğini hedefliyor!

Karsan, elektrikli toplu taşıma dönüşümünde Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olan İtalya'da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

İtalya merkezli kamu alımları şirketi Consip ile 2021 yılında 80 e-ATAK için çerçeve anlaşma imzalayan Karsan, bu anlaşma kapsamında farklı operatörlerden de toplam 55 adet e-ATAK siparişi almıştı. Bu siparişlerine bir yenisini daha ekleyen Karsan, İtalya'da Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında, ülkenin en büyük operatörlerinden Start Romagna'nın ilk elektrikli araçları olacak olan 27 adet e-ATAK için de sipariş aldı.

İtalya'da hedef 2023 yılında liderlik!

2023 yılında teslim edilecek bu sipariş ile Karsan, Consip ile 2021 yılında 80 e-ATAK için imzaladığı çerçeve anlaşma kapsamındaki tüm siparişleri almış oldu. Karsan'ın, Avrupa'da 2021 yılında elektrikli midibüs segmentinin lideri olduğunun altını çizen Karsan CEO'su Okan Baş, "Bu siparişle birlikte e-ATAK, şimdiden 2023 yılında da İtalya'da elektrikli midibüs segmentinin lideri olacak gibi görünüyor" dedi. 2023'te İtalya'nın dört bir yanında Karsan elektrikli araçlarının hizmet vereceğini vurgulayan Okan Baş, "İtalya pazarı elektrikli toplu taşıma dönüşümünde Avrupa'da önemli bir noktada yer alıyor. Karsan da bu dönüşümün en önemli oyuncularından birisi. Otomotiv sanayisinde Avrupa'nın lokomotif ülkelerinden birisinde bu başarıları elde ediyoruz, bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Bu pazarda Karsan'ın elektrikli araçlarıyla ciddi büyüme hedefleri olduğunu ifade eden Okan Baş, şöyle devam etti: "Daha önceki Consip ve TPER 18 metre e-ATA siparişlerinin ardından Start Romagna siparişi ile birlikte Karsan'ın gelecek sene İtalya'daki elektrikli araç parkı toplamda 150 adedi aşacak. Elektrikli toplu araç dönüşümündeki artışla birlikte; İtalya'da 2023 sonunda elektrikli araç pazarında ilk 5 markadan biri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca İtalya merkezli Karsan Europe şirketimizle 2023 itibarıyla varlığımızı daha da güçlendirecek yönde adımlar atıyoruz."