Kars'tan Ankara'ya masalsı yolculuk Doğu Ekspresi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

Kars'tan Ankara'ya masalsı yolculuk

Doğru Ekspresi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

KARS - Kars'tan Ankara'ya hareket eden ve yaklaşık 24 saat süren Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk için yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Yolcularına eşsiz manzaralar izleterek Kars'tan Ankara'ya götüren ve 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih edilen Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferleri kış mevsimi dolayısıyla dolu dolu geçiyor.

Kars'tan hareket eden sırasıyla Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Kırıkkale'den sonra Ankara'ya varan Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bin 310 kilometrelik bir yolculuk yaşatıyor.

Kars'ı çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Kars'ımıza geldik, çok beğendik. Tarihi ile her şeyi ile Çıldır'ı çok beğendik. Sarıkamış'ta kayağa gittik. Şuan da tren yolculuğumuzu büyük bir merakla bekliyoruz" dedi.

Kars'ı çok merak ettiklerini belirten vatandaşlar, "Kars'ı çok merak ediyorduk. Ailece grup olarak geldik. En az merak ettiğimiz kadar tatmin olduk burada, çok hoşumuza gitti. İnşallah tekrar daha iyi bir mevsimde buraya gelmek isteriz" diye konuştu.

"Akıllara kar ve Doğu Ekspresi geliyor"

Kars denilince akıllara kar ve Doğu Ekspresi'nin geldiğini hatırlatan vatandaşlar, "Kars denilince akıllara kar ve Doğu Ekspresi geliyor. Zaman zaman Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a geliyoruz. Zaman zaman acentelerimizin programlarına göre, Kars'tan ters istikamete yine Doğu veya Turistik Doğu Ekspresi ile misafirlerimizi gezdiriyoruz" şeklinde konuştu.

Gerek Kars'tan Ankara'ya, gerekse Ankara'dan Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, Kars'ta Çıldır Gölü'nde buz üzerinde atlı kızaklarla kayıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 40 kapılı kent Ani Ören yerini geziyor. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta sarıçam ağaçları arasında kayak yapıyor. Kars'ın tarihi ve kültürel yerlerini görüyor. Yöresel lezzetler tadıyor. Dolu dolu geçen kısa tatilin ardından Ankara'ya dönüyor.

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi seferleri, Ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor. Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyenler biletlerini aylar öncesinden alıyor.