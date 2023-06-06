Kars'taki Susuz Şelalesi, kışın da ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'taki Susuz Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmurlarla coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor. Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için 'uçan su' olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'taki Susuz Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmurlarla coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Kars- Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar burada, hem piknik yapıp hem de seyir terastan şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.

Kışın da büyük kısmı buzla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler suyun aktığı yere inerek fotoğraf çektiriyor.