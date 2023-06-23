Kars'taki Aygır Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan Aygır Gölü, yaz aylarında ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Martı, yaban ördeği, angut, balıkçıl ve kadife ördek gibi birçok kuşa barınma ve üreme imkanı sağlayan göl, olta balıkçılığı için de elverişli durumda bulunuyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan Aygır Gölü, ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan ve soğuk hava nedeniyle kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, yaz aylarında da farklı güzelliğe bürünüyor.

Kars-Göle kara yolunda bulunan 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan göl, yaz aylarında ziyaretçilerine ve fotoğrafçılara ayrı bir güzellik sunuyor.

Volkanik kayaçlar üzerinde oluşan lav set gölü, Çıldır Gölü'ne de 50 kilometre mesafede yer alıyor. Zemininde tatlı su kaynakları bulunan 2 bin 300 rakımdaki gölün, baharda eriyen karlarla suyu yükseliyor.

Martı, yaban ördeği, angut, balıkçıl ve kadife ördek gibi birçok kuşa barınma ve üreme imkanı sağlayan göl, olta balıkçılığı için de elverişli durumda bulunuyor.

Göl, dron ile görüntülendi.