Kars'ta Renk Cümbüşü: Açan Çiçekler ve Gökkuşağı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars'ta açan çiçekler ve gökkuşağı görüntüleriyle renk cümbüşü yaşanıyor. Fotoğrafçılar bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için deklanşöre basıyor.

Kars'ta renk cümbüşü böyle görüntülendi

KARS - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta her tondan açan çiçekler renk cümbüşü sunuyor.

Tarihi Kars Kalesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri, Tarihi Osmanlı Evleri ve tabyalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kars, Temmuz ayında açan çiçeklerle görenleri mest etti.

Gökkuşağını anımsatan ve yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşen çiçekler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, fotoğrafçılar ise rengarenk açan çiçekler için deklanşörlerine bastı.

Temmuz ayında çiçeklerinin açtığını ifade eden fotoğraf sanatçısı Adem Alp, "Kars'ta bu yıl bahar mevsimi tamamen yağışlarla geçti. Son günlerde Temmuz'un ilk haftası olmasına rağmen çiçekler yeni açmaya başladı. Sıcak hava kendisini gösterdi. Gördüğünüz gibi birçok çiçek bir arada yetişiyor. Bu da fotoğraf karelerinde güzel oluyor. Bizlerde fotoğraf çekip, bu güzel görüntüyü arşivimizde saklamayı planlıyoruz" dedi.

Kars'ta tarlalarda açan çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı, beyaz, kırmızı, mor çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gökyüzünü kaplayan bulutların Kars Baraj Gölü'ne yansıması ise havadan görüntülendi.