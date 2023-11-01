Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta yaşayan kadınları dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri, kadınları çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarıyor ve zararların en aza indirgenmesi için önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Kars'ta polis kadınları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden 70 kadınla bir araya geldi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınları "Hediye kazandınız içerikli mesaj ve eksik bilgilerin güncellenmesi mesajı" ve "Sahte aile destek ödemesi" konularında bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca "Hızlı kredi imkanı vaadi ve sosyal yardım vaadi", "Ödüllü anket", "Teslim alınmayan kargo paketi", "Evden iş vaadi", "Gümrük ürünleri çekilişi", "E-devlet-kart aidatı iadesi" ve "Seçmen kaydı sorgulama" gibi dolandırıcılıkları hakkında suçun gerçekleşmeden engellenmesi konusunda kadınları uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve çocukların interneti güvenli kullanması için ebeveynler tarafından yapılması gerekenler konularında yüz yüze bilgilendirme toplantıların devam edeceği öğrenildi. - KARS