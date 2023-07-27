KARS'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Otomobil Haberleri
KARS'ta sitede park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının otomobilin LPG tankından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARS'ta sitede park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kars Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Yıldızkent Sitesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde park halinde bulunan Sinan Salur'a ait 53 DK 472 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otomobili alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Site sakinlerini korkutan yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının otomobilin LPG tankından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.