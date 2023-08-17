Kars'ta otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Telef olan domuz ise duyarlı sürücü tarafından yoldan kaldırıldı.

Kars'ta otomobilin çarptığı domuz telef oldu

KARS - Kars'ta otomobilin çarptığı domuz telef oldu. telef olan domuz ise duyarlı sürücü tarafından yoldan kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kars-Arpaçay-Çıldır karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle Kars'ta Çıldır istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü havanın karanlık olmasından dolayı karşıdan karşıya geçen domuza çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin çarptı domuz ise telef oldu.

Kars-Arpaçay-Çıldır güzergahını kullanan sürücü karayolunda telef olan domuzu görünce araçtan inerek, başka trafik kazalarını neden olmasın diye domuzu yoldan kaldırarak yoluna devam etti.