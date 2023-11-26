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Kars'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazelerin otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.