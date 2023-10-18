Kars'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bahadır Ekinci idaresindeki 06 CAD 450 plakalı otomobil, Ani Ören Yeri kavşağında Berkay Turan yönetimindeki 16 UCG 31 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ekinci, Tarkan K. ile aynı araçta bulunan Ülkü A, Dilaver G, Ferhat T, Fatma G, Şeyda Ö. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil