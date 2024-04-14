Kars'ta Nisan Ayında Şaşırtan Kar Yağışı

Kars'ta kış geri geldi, Nisan karı şaşırttı

KARS - Kars'ta Nisan ayında yağan kar şaşırttı. Bir anda başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar, kışı aratmadı.

Kars kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan kar, tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçileri olumsuz etkiledi. Kars-Digor Karayolu güzergahı Borluk köyü mevkii kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tarlarını ekmek için araziye giden çiftçiler ise kar yağışından dolayı geriye döndü. Borluk köyü Hanlar mevkii de yağan kar, çiftçiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çiftçiler tarafından kaydedilen görüntülerde Kars-Digor-Iğdır karayolun beyaza bürünmesi yer alıyor.