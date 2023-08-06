Kars'ta kızıla bürünün gökyüzü mest etti

KARS - Kars'ta kızıla bürünen gökyüzü görenleri adeta büyüledi.

Kars merkez Benliahmet Tren İstasyonu'nun olduğu bölgede gün batımında kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının geçtiği ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan tarihi demir köprünün gökyüzünün kızıllığı ile suya yansıması Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kızlı bürünen gökyüzü, tarihi köprü, arpa başakları ve sessizce akan Selim Çayı kızıllar içerisinde anbe an kaydedildi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla büründüğü o anlar kameralara yansıdı.