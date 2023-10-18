Kars'ta Kar Üstünde Atlarla Cirit Gösterisi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ta, ciritçiler yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kar üzerinde atlarla yapılan cirit gösterileri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ta kar üstünde atlarla turistlere gösteri sunan ciritçiler, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ata sporu cirit, yörede sonbahar ile kış aylarında kar üzerinde yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Havanın serinlemesiyle ahırlardan çıkardıkları atlarını sahaya süren Selim ilçesindeki ciritçiler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında maçlar yapıyor.

Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları hayvanlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanması sebebiyle dikkati çeken cirit sporuna yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin beğenisini toplayan ciritçiler, şimdiden kışın yapacakları maçlar için rezervasyon almaya başladı.

Geçen yıl 150'ye yakın gruba gösteri sunan ciritçiler, bu kış için de etkinlik takvimi oluşturuyor.

"6 kulübümüz var"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, atlara güç kazandırmak ve kışa hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kış öncesi atları sezona en iyi ve dinç şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini anlatan Başkaya, sonbaharda sürekli hazırlık maçları yapacaklarını belirtti.

Kış turizmi kapsamında kentte oluşan ziyaretçi yoğunluğuna dikkati çeken Başkaya, "Doğu Ekspresi'nden dolayı turist akını var, yerli ve yabancı turistleri tesisimize cirit izlemeye bekleriz. Kars'ta ata sporunu biz yaşatıyoruz. Vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Resmi olarak 6 kulübümüz var, inşallah daha da ileriye gideceğiz." dedi.

Başkaya, kış mevsiminde karda cirit oynamanın daha zevkli olduğunu vurguladı.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcusu Taner İlhan da tarlalardaki hasadın ardından sezon açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Sahaya çıkan atlarla kazasız bir cirit sezonu geçirmeyi dileyen İlhan, "Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ciridin bizim bölgenin tanıtılmasında büyük önemi var. Özellikle kış aylarında oynanır hem daha zevkli hem de daha emniyetlidir. Kışın Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler severek ciridi izliyor. Kars'ın tanıtılmasına katkı sunduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.